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Калужские предприниматели незаконно не нанимали возрастных работников

06.08.2018 14:26 4 1008
Калужские предприниматели незаконно не нанимали возрастных работников

Пять работодателей Калуги наказаны за отказ в работе возрастным кандидатам, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Потенциальных сотрудников направили в фирмы из центра занятости. У кандидатов был большой стаж работы, высокая квалификация и уровень образования. Но они все равно получили отказ в найме из-за неподходящего возраста.

Прокуратура сочла эти отказы - дискриминацией. В отношении работодателей возбуждены административные дела.


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