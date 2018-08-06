Калужские предприниматели незаконно не нанимали возрастных работников

06.08.2018 14:26 1008

Пять работодателей Калуги наказаны за отказ в работе возрастным кандидатам, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Потенциальных сотрудников направили в фирмы из центра занятости. У кандидатов был большой стаж работы, высокая квалификация и уровень образования. Но они все равно получили отказ в найме из-за неподходящего возраста.

Прокуратура сочла эти отказы - дискриминацией. В отношении работодателей возбуждены административные дела.