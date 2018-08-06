ВАЗ не пропустил иномарку и улетел в столб на Московской

06.08.2018 11:24 1489

ВАЗ-21150 и Kia Spectra столкнулись в воскресенье, 5 августа, в 1:27 на перекрестке Московской и Безымянной в Калуге, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

По предварительным данным инспекторов, водитель на ВАЗ поворачивал налево на Московскую и не пропустил ехавшую по главной Kia. После столкновения, судя по фото с места ДТП, «пятнашка» влетела в столб.

В результате столкновения пострадали пять человек. Водителя иномарки, двух его пассажирок и одну пассажирку ВАЗа после осмотра отпустили домой. Управлявшего «пятнашкой» мужчину госпитализировали сначала в БСМП, а затем в нейрохирургию областной больницы.