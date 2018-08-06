Женщина попала под машину на центральной улице Козельска

06.08.2018 11:02 504

Водитель на «Фиат Дукато» ехал по центральной улице Чкалова в Козельске, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Он отъехал на пару сотен метров от вокзала и не пропустил пешехода - женщину 58 лет, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

В результате аварии женщина госпитализирована в центральную районную больницу. Тяжесть ее травм не сообщается.



