Молодой лес почти на полтора миллиона вырубил нелегальный дровосек

06.08.2018 10:32 930

Предприниматель нанял бригады мигрантов и вырубил лет на территории Мятлевсокго лесничества, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Лес бизнесмен рубил незаконно, деревья срубал молодые, которые еще не прекратили расти. В результате предприниматель вырубил 88 елок, осин, берез и сосен. Полученную древесину он рассчитывал продать.

Ущерб от нелегальной рубки оценили в 1,369 миллионов рублей. Предприниматель частично возместил его еще в процессе расследования. За незаконную рубку ему грозит срок до семи лет.