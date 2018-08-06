14 человек умерли от инфарктов и инсультов на рабочем месте

06.08.2018 08:51 1009

Резко увеличилось количество работников, умерших на рабочем месте от общего заболевания: инфаркт, инсульт, ишемическая болезнь сердца и др. Об этом сообщили в понедельник, 6 августа, на координационном совещании федеральных структур в правительстве области.

Только за полгода текущего года от болезней умерли 14 человек. Для сравнения, за весь 2017 год таких случае было 15.

В большинстве случаев вины работодателей не находят. но есть исключения - специалисты трудовой инспекции вместе с фондом ОМС нашли несколько сотен работодателей, у которых работники трудятся во вредных условиях и при этом не проходят регулярные медосмотры. Таких предпринимателей заставят отправлять сотрудников на профилактические осмотры.