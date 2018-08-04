Терепец на полдня останется без троллейбусов

04.08.2018 20:03 195

В воскресенье, 5 июля, микрорайон Терепец останется без троллейбусов, сообщили в официальной группе управления калужского троллейбуса.

На перекрестке Азаровской и Параллельной планирует проводить ремонт водоканал. Проехать троллейбусы не смогут. Маршруты №2 и 17 будут доходить до Кубяки и разворачиваться обратно.

Ремонт продлится с 9:00 до 18:00.