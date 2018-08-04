Калужанину, вложившему 500 рублей в Уголовный кодекс, грозит тюрьма

04.08.2018 19:00 323

До трех лет лишения свободы грозит торговцу, предложившему полицейскому взятку в 500 рублей.

Калужанин перепродавал купленные на рынке овощи и фрукты прямо у своего дома. Через некоторое время к предпринимателю подошел сотрудник полиции и поинтересовался документами, разрешающими торговлю. Документов мужчина не имел, и решил предложить должностному лицу еженедельное вознаграждение в размере 500 рублей. После того, как представитель власти с негодованием отказался от денег, напомнив гражданину об уголовной ответственности за данное деяние, предприниматель вложил купюру в 500 рублей в уголовный кодекс полицейского.

В настоящее время дело о попытке дачи взятки должностному лицу направлено в суд.