Страшная авария в Мещовском районе унесла жизни 6 человек

04.08.2018 09:52 826

Сегодня утром в Мещовском районе на 230—м километре трассы М-3 «Украина» на полном ходу столкнулись микроавтобус «Мерседес» и легковой «Форд».

По предварительным данным,в результате аварии погибли 5 пассажиров микроавтобуса и водитель «Форда». Еще 6 человек получили травмы разной степени тяжести.

Количество пострадавших, их личности и обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области.