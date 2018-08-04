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Страшная авария в Мещовском районе унесла жизни 6 человек

04.08.2018 09:52 0 826
Страшная авария в Мещовском районе унесла жизни 6 человек

Сегодня утром в  Мещовском районе на 230—м километре трассы М-3 «Украина» на полном ходу столкнулись микроавтобус «Мерседес» и легковой «Форд».

По предварительным данным,в результате аварии погибли 5 пассажиров микроавтобуса и водитель «Форда». Еще 6 человек получили травмы разной степени тяжести.

Количество пострадавших, их личности и обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области.


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