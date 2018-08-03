Конец света запланировали в психбольнице на воскресенье

03.08.2018 17:00 304

Отключения электроэнергии планируются в Калуге в воскресенье, 5 августа и в понедельник, 6 августа, сообщает филиал «Калугаэнерго».

5 августа электричества с 9:00 до 14:00 не будет на

территории психбольницы 3.5,9,23,24,25,26.

6 августа без света с 13:00 до 17:00 останутся: