Калужан накажут за отсутствие табличек на домах

03.08.2018 20:53 573

В турынинском районе специалисты городской управы нашли 16 домов на которых нет табличек с адресом, сообщила пресс-служба городской управы.

Собственников установят через Росреестр и привлекут к административной ответственности.

Специалисты горуправы напоминают, что отсутствие адресных табличек затрудняет работу спецслужб - им сложнее оперативно реагировать на ЧП. Так же без адресов домов сложнее работать городским обслуживающим службам.