Должникам будут подавать воду по графику

03.08.2018 15:08 450

Калужский водоканал будет вводить ограничения в подаче холодной воды для тех, кто вовремя не оплачивает его услуги, сообщила пресс-служба ведомства. При ограничении подачи водоканал вводит график предоставления воды в течение суток.

В конце июля сотрудники водоканала уже ввели режим ограничения подачи холодной воды я должникам областного центра по ул. Калужской, пер. Механизаторов, ул. Северной и ул. Заводской.

Водоканал также может отключить воду совсем.