Мужчина чуть не зарезал свою бывшую из ревности

03.08.2018 14:02 550

29-летний житель Малоярославца обвиняется в угрозе убийства своей бывшей девушку, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Мужчина пришел к бывшей, чтобы пообщаться с совместным ребенком. Затем он начала предлагать женщине вернуться к нему, но получил категорический отказ. Тогда житель Малоярославца начал угрожать, что убьет свою бывшую и всех соперников из ревности. Он схватил нож, и угрожал женщине расправой. а затем ножницами отрезал у нее прядь волоса. Женщина вырвалась, подбежала к окну и начала звать на помощь. Прохожие вызвали полицейских.

Ревнивец раскаивается в содеянном и обещает, что такое больше не повторится. Он просто любит ребенка и его мать.



