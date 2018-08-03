Зарплату за июнь работники транспортного предприятия получали с прокуратурой

03.08.2018 13:01 120

Прокуроры обратились в мировой суд, который выдал приказы по взысканию задолженности.

Автотранспортное предприятие ЗАО «Межавтотранс» задолжала за июнь своим работникам более 190 тысяч рублей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Ещё строки

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!