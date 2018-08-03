Прокуратура заставила закрыть сайты со шкурами барсов

03.08.2018 12:11 190

Суд постановить заблокировать информацию как запрещенную на территории РФ на четырех сайтах, на которых можно было купить шкуру снежного барса, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Сайты нашли сотрудники прокуратуры когда мониторинг Интернет.

Информация передана в Роскомнадзор.

Снежный барс - краснокнижное животное, исчезающий вид. В России предусмотрена уголовная ответственность за его незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу.