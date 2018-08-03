«Пятнашка» въехала в отбойник на трассе «Калуга-Тула»

03.08.2018 11:16 708

«ВАЗ 2115» врезался в отбойник на развилке на 7-м километре трассы Калуга-Тула в пятницу, 3 августа, утром, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

По данным спасателей в результате ДТП пострадал один человек.

Как сообщают очевидцы в группе «КалугаЖесть», пострадал водитель легковушки, но его травмы не угрожают жизни. Наиболее вероятно, что «Пятнашку» подрезал другой автомобиль.