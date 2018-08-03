Мошенник продавал поддельные старинные монеты

03.08.2018 10:54 526

Полицейские ищут пострадавших от мошенника, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия мужчина на фотографии предложил калужанке купить поддельные старинные монеты, выдавая их за настоящие. Деньги якобы были найдены им во время земляных работ на стройке. Калужанка купила подделку за 93 тысячи.

Других пострадавших от мошенника просят позвонить в полицию по одному из телефонов: 8(4842) 50-29-56; 50-13-02; 50-13-03.