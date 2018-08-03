Часть Калуги отключили от электричества

03.08.2018 10:06 716

В пятницу, 3 августа, часть улиц Калуги планово отключена от электричества, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 9:00 до 17:00 света не будет на улицах

ул.Промышленная 23,36

ул.Новослободская 20, 22-60.

На час с 15:00 до 16:00 электричество отключат на