Север Калуги частично остался без воды

03.08.2018 09:52 689

Холодное водоснабжение отключили в Калуге на части северных улиц, сообщила пресс-служба водоканала. Специалисты ремонтируют водовод на улице Московской.

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