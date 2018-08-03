Полицейские случайно поймали воришку

03.08.2018 09:10 626

Расследуя ограбление продуктового магазина, полицейские поймали «дополнительного» вора, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Стражи порядка проверяли подозрительных женщин, и одна из них созналась в краже банковской карты. Подозреваемая сняла с карты 3700 рублей.

Кражу женщина совершила когда они со знакомым распивали горячительное. Женщина под подпиской о невыезде.