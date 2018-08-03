Иностранка с пистолетом ограбила продуктовый магазин

03.08.2018 08:35 1152

Полицейские по горячим следам задержали 45-летнюю приезжую из страны ближнего зарубежья за ограбление магазина, сообщила пресс-служба ведомства.

Приезжая зашла вечером в продуктовый магазин в Дзержинском районе, убедилась, что там нет покупателей и нет камер. Затем она достала предмет похожий на пистолет и потребовала от продавщицы отдать все деньги из кассы. Добычей мигрантки стали 15 тысяч рублей.

Полицейские внешность разбойницы выяснили по камерам, установленным на соседних магазинах.