Калужские села рискуют остаться без телевидения

03.08.2018 08:00 1417

Со следующего года Калужская область переходит на цифровое телевещание, аналоговое телевещание будет отключено.

В первую очередь отключение аналогового вещания затронет жителей населенных пунктов с численностью до 100 тысяч человек. На территории нашего региона это все населенные пункты, кроме Калуги и Обнинска, в них аналоговое вещание пока сохранится.

145 населенных пунктов области находятся вне зоны цифрового вещания из-за холмистого рельефа. Сейчас прорабатывается возможность организации на этих территориях спутникового приема телесигнала, сообщает пресс-служба областной администрации.