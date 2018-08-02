Браконьеров в национальном парке "Угра" будут ловить с помощью камер

С 26 июля в Калужской области открылся охотничий сезон.
Отдел охраны Национального парка "Угра" напоминает, что на территории заповедника запрещена любая охота. Незаконная охота является уголовным преступлением, за которое предусмотрено суровое наказание: штраф в размере в размере заработной платы за период до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Так же существенно выросла цена за голову незаконно добытого на охраняемой территории зверя, так лось обойдется браконьеру в 400 тысяч рублей.
В настоящее время на территории национального парка осуществляется автоматизированная фото- и видеофиксация, и любого зафиксированного нарушителя режима ждет наказание.
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