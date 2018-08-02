В центре Малоярославца гонщик въехал в столб

02.08.2018 14:18 484

В четверг, 2 августа, около 12:00 в центре Малоярославца автомобиль «Хендай» въехал в столб.

В результате аварии пострадал водитель иномарки, ему оказана медицинская помощь, сообщает региональный пресс-центр МЧС. О полученных им травмах информации пока нет.

В ликвидации последствий аварии принимало участие 11 человек.