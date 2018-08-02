Насильник ушел от наказания, застрелившись

02.08.2018 13:55 373

Следственный комитет завершил расследование нападения на 16-летнюю калужанку, совершенного в 2004 году.

В сентябре 2004 года девушка возвращалась домой около 22 часов вечера и подверглась нападению неизвестного мужчины. Нападавший сдавил шею жертвы, отчего та потеряла сознание, изнасиловал ее и скрылся. Установить его личность тогда не удалось.

Лишь 2018 году современные технологии позволили выйти на личность нападавшего. Данный мужчина был причастен к совершению четырех убийств, изнасилований и хищений. В 2006 году в ходе силовой операции по его задержанию он застрелился.

Уголовное дело об изнасиловании было прекращено в связи со смертью обвиняемого, сообщает пресс-служба Следственного комитета.