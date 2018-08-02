30 000 штрафа заплатит водитель грузовика в Ферзиковском районе

02.08.2018 13:25 235

В Ферзиковском районе сотрудниками ГИБДД был задержан водитель грузовика ранее по суду лишенный прав.

34-летний водитель предъявил документы по требованию инспектора и его данные были проверены по базе Госавтоинспекции. В ходе проверки выяснилось, что водитель был лишен права управления транспортным средством, но удостоверение не сдал и пользовался им незаконно, написав заявление о его утере.

Горе-водитель оштрафован на 30 000 рублей, сообщает ОГИБДД ОеМВД России по Ферзиковскому району.