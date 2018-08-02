В Думиничском районе незаконно использовали труд несовершеннолетних

02.08.2018 12:35 364

В Думиничском районе нанимали на работу несовершеннолетних, не соблюдая нормы трудового законодательства.

Несовершеннолетних нанимали на должность подсобных рабочих в период с мая по июль 2018 года с явными нарушениями: трудовые книжки не оформлялись, размер тарифной ставки в трудовом договоре не прописывался. Кроме того, в личных делах работников отсутствовали согласия родителей на обработку персональных данных несовершеннолетних.

Отмеченные нарушения влекут за собой нарушение конституционных прав несовершеннолетних на труд, безопасные условия и охрану труда.

Прокуратура района держит дело под своим контролем.