Декорации военного фильма превратят в музей

02.08.2018 11:42 458

15 сентября в Калужской области стартует народный кинопроект «Ильинский рубеж».

Для съемок готовят декорации в Медынском районе. К месту съемок уже привезли 25 деревянных домов, сейчас вокруг них обустраивают территорию, воссоздавая облик деревни 1941 года. По окончании проекта декорации планируется оставить на месте и превратить их в Музей деревянного зодчества Калужской области, сообщает пресс-служба Законодательного собрания области.