Обнинский пранкер пойдет под суд

02.08.2018 11:00 858

Обнинский пранкер будет осужден за ложную информацию.

В ноябре 2017 года 48-летний безработный житель Обнинска, будучи нетрезвым, позвонил в полицию и сообщил, что ТЦ «Плаза» заминирован. Так как на все подобные звонки правоохранительные органы обязаны реагировать немедленно – был проведен ряд мероприятий по обеспечению безопасности посетителей торгового центра. Были задействованы немалые силы и средства специальных служб.

Ложный звонок привел к немалым расходам, торговый центр так же потерпел убытки.

Злоумышленник будет наказан штрафом до 700 тысяч рублей или лишением свободы на срок до пяти лет, сообщает региональная пресс-служба Прокуратуры.