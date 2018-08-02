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Кировский полицейский отказался от взятки

02.08.2018 09:22 0 119
Кировский полицейский отказался от взятки

Уголовное дело заведено против жительницы Кировского района за настойчивые попытки дать взятку сотруднику полиции.

Женщина уговаривала сотрудника полиции вернуть изъятую ранее табачную продукцию, настойчиво предлагая 20 000 рублей в качестве вознаграждения. Полицейский от денег отказался и даже предупредил гражданку об уголовной ответственности, но настойчивая женщина не унималась и продолжала провоцировать служителя закона, положив деньги в салон служебного автомобиля.

Факт попытки дачи взятки зафиксированы аудио и видеофиксаторами, находившимся в служенном автомобиле, сообщает пресс-служба МОМВД России «Кировский».


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