Кировский полицейский отказался от взятки

02.08.2018 09:22 119

Уголовное дело заведено против жительницы Кировского района за настойчивые попытки дать взятку сотруднику полиции.

Женщина уговаривала сотрудника полиции вернуть изъятую ранее табачную продукцию, настойчиво предлагая 20 000 рублей в качестве вознаграждения. Полицейский от денег отказался и даже предупредил гражданку об уголовной ответственности, но настойчивая женщина не унималась и продолжала провоцировать служителя закона, положив деньги в салон служебного автомобиля.

Факт попытки дачи взятки зафиксированы аудио и видеофиксаторами, находившимся в служенном автомобиле, сообщает пресс-служба МОМВД России «Кировский».