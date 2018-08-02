Полиция отыскала пропавшего отца по просьбе сына

02.08.2018 09:05 238

Подросток обратился в полицию Малоярославца с просьбой разыскать его отца.

Родители мальчика развелись, когда ему было всего три года и отец, иностранный гражданин, уехал на Родину и связи с бывшей семьей не поддерживал.

Сотрудники отдела уголовного розыска отыскали мужчину и связались с ним по телефону. Отец поблагодарил сотрудников и рассказал о том, что все эти годы очень переживал в разлуке с сыном. Контакты семьи он потерял, финансовой возможности вернуться в Россию у него не было и будет рад связаться с родными.

В настоящее время сын с отцом ежедневно созваниваются и общаются. Папа пригласил сына и свою бывшую супругу к себе в гости, сообщает пресс-служба ОМВД по Малоярославецкому району.