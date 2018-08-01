Судебные приставы денег не берут

01.08.2018 21:00 396

Управление судебных приставов напоминает калужанам, что прием наличных денег от должников прекращен.

С января текущего года во всех задолженности можно погасить только через платежные терминалы, кассы кредитных учреждений или посредством электронных сервисов. У судебных приставов можно оплатить долг с помощью специальных POS-терминалов для безналичной оплаты, которые установлены во всех отделах регионального ведомства.

Безналичная система оплаты долгов существенно экономит личное время граждан, поскольку электронные сервисы доступны круглосуточно, сообщает региональная служба УФССП.