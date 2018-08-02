Корь отступила из Боровского района

02.08.2018 08:00 184

Врачи Боровска заявили о закрытии очагов кори.

С самого первого случая подтверждения кори в районе врачи держали ситуацию на постоянном контроле. Особенное внимание было оказано непривитым от кори гражданам, сообщает новостной портал Obninsk.name.

Главный врач района заявил, что по прошествии карантинного периода, а именно 21-го дня, ни одного случая заболевания не было выявлено. Но медики продолжат следить за ситуацией, чтобы быть уверенными до конца.



Не последнюю роль в борьбе с инфекцией сыграло дополнительное финансирование, направленное районом для закупки вакцины.