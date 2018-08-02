Калужане оценят молдавские фрукты

02.08.2018 07:00 396

На прилавках Калужской области появятся молдавские фрукты.

Управление Россельхознадзора по Калужской области сообщает, что с 20 июля 2018 года разрешен ввоз в Россию яблок, груш, айвы, абрикосов, вишни, черешни, персиков, нектаринов, сливы и терна из Молдовы.

Для ввоза в Россию продукция должна соответствовать карантинным фитосанитарным требованиям Евразийского экономического союза и Российской Федерации.