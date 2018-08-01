Обнинские спортсменки привезут золото с чемпионата Европы

01.08.2018 15:49 286

На чемпионате Европы по пляжному волейболу 2018 среди младших возрастных групп обнинские спортсменки завоевали золото.

Как сообщает пресс-служба комитета по физической культуре и спорту администрации города Обнинска, Светлана Холомина в паре с Надеждой Макрогузовой сначала победили итальянскую пару, а потом вырвали первенство у спортсменок из Латвии.

Четвертое место на этом же чемпионате досталось уроженцу наукограда Дмитрию Веретенюку.