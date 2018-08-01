Велосипедист попался за угон автомобиля

01.08.2018 15:12 107

Сотрудники ГИБДД задержали 25-летнего жителя Наро-Фоминска за рулем чужого автомобиля.

На 250 километре автодороги М-3 «Украина» был остановлен автомобиль, водитель которого не смог представить документы на право управления машиной. Так же не оказалось при нем и документов, подтверждающих личность.

В ходе проверки выяснилось, что транспортное средство находится в розыске. Водитель вскоре признался, что ехал на велосипеде по Наро-Фоминску и увидел незапертую припаркованную машину. Обрадованный юноша сел за руль и уехал.

Похититель ответит перед законом по статье «Кража», сообщает пресс-центр УИГИБДД по Калужской области.