Уникальный медицинский центр возобновил работу в Обнинске

01.08.2018 13:32 411

С сегодняшнего дня в КБ№8 Обнинска возобновил работу Центр брахитерапии рака предстательной железы, закрывшийся из-за коррупционного скандала.

Без малого полгода люди, нуждающиеся в операции, ждали открытия уникального центра. За это время обучение прошли новые врачи, и лицензия на лечение была возобновлена.

До конца года отделение намерено наверстать упущенное время и готово принять как можно больше пациентов. На сегодняшний день имеется 185 квот, по которым операцию проведут абсолютно бесплатно, сообщает новостной портал Obninsk.name.