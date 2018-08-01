Жители Дзержинского района дождались чистую воду

01.08.2018 13:02 329

Региональная программа «Чистая вода» пришла в Дзержинский район.

Жители деревни Каравай Дзержинского района обратились к властям за помощью: на территории поселения практически отсутствуют источники питьевой воды. Река загрязнена, анализ родников и скважин показал наличие вредных для здоровья бактерий и примесей.

На решение вопроса водоснабжения населенного пункта было решено выделить 1,2 миллиона рублей из бюджета Дзержинского района, сообщает пресс-служба Законодательного собрания области.