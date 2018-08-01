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В Ферзиковском районе штрафовали водителей за неправильную перевозку детей

01.08.2018 12:33 3 382
В Ферзиковском районе штрафовали водителей за неправильную перевозку детей

На прошлой неделе на территории Ферзиковского района проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Детское автокресло». Цель мероприятия – проверка безопасности перевозки детей в автомобилях.

За время проведения мероприятия сотрудниками ГИБДД был выявлен один случай опасной перевозки ребенка.

Управление ГИБДД по Калужской области напоминает, что штраф за подобное правонарушение для водителя составляет 3000 рублей, для должностных лиц - 25 000 рублей, а для юридических лиц - 100 000 рублей.


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