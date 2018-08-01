В Ферзиковском районе штрафовали водителей за неправильную перевозку детей

На прошлой неделе на территории Ферзиковского района проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Детское автокресло». Цель мероприятия – проверка безопасности перевозки детей в автомобилях.
За время проведения мероприятия сотрудниками ГИБДД был выявлен один случай опасной перевозки ребенка.
Управление ГИБДД по Калужской области напоминает, что штраф за подобное правонарушение для водителя составляет 3000 рублей, для должностных лиц - 25 000 рублей, а для юридических лиц - 100 000 рублей.
|
Велосипедист попался за угон автомобиля 01.08.2018 15:12
Уникальный медицинский центр возобновил работу в Обнинске 01.08.2018 13:32
Жители Дзержинского района дождались чистую воду 01.08.2018 13:02
Бабушка получила серьезные травмы в автобусе 01.08.2018 12:10
В аварии на трассе «Москва-Рославль» пострадал человек 01.08.2018 12:06
Газель загорелась на трассе «Украина» 01.08.2018 11:45
МЧС контролирует пожарную безопасность лесов области 01.08.2018 11:36
Беспечный ездок разбил лицо, догнав "Фольксваген" 01.08.2018 10:30
Бесхозные газопроводы найдены в Кировском районе 01.08.2018 10:21
Ревнивая убийца сядет на 16 лет 01.08.2018 10:13
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
Продам саженцы безшипная ежевика сорт "Нэтчез"
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: