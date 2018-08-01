Бабушка получила серьезные травмы в автобусе

01.08.2018 12:10 735

Пассажирка автобуса сильно пострадала из-за невнимательности водителя.

Во вторник, 31 июля, автобус «Лиаз» совершал утренний рейс «Жерело – Калуга» по маршруту №91. Двигаясь от сквера Мира в сторону улицы Плеханова, водитель автобуса резко затормозил и допустил падения пассажирки 1940 года рождения.

Бабушка была на «Скорой» доставлена в БСМП с травмами позвоночника и ушибом легкого, сообщает УМВД по Калуге.