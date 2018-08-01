Беспечный ездок разбил лицо, догнав "Фольксваген"

01.08.2018 10:30 1028

Во вторник, 31 июля, в 11:10 на 123 км дороги М3 «Украина» произошла авария: столкнулись автомобили «Мицубиси» и «Фольксваген».

Водитель «Мицубиси», двигаясь в левой полосе, привысил скорость и влетел в идущий впереди «Фольксваген». В результате столкновения водитель «Мицубиси» получил ушибы лица, сообщает ОМВД по Малоярославецкому району.