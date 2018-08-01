Бесхозные газопроводы найдены в Кировском районе

01.08.2018 10:21 625

В Кировском районе обнаружено 15 бесхозных газопроводов.

В ходе проверки, проведенной Кировской прокуратурой, установлено, что 15 газопроводов на территории района не имеют собственников и не поставлены на учет, как бесхозяйные объекты.

В результате администрация Кировского района признала газопроводы бесхозным имуществом, сообщает пресс-центр региональной прокуратуры.