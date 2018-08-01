Нарушителей правил пожарной безопасности будут штрафовать на крупные суммы

01.08.2018 09:37 494

МЧС России предлагает штрафовать за нарушения правил противопожарной безопасности, а именно: за неисправность противопожарного оборудования, сигнализации, а также отсутствие эвакуационных выходов.

В частности, штрафы для граждан составят от 3000 до 4000 рублей, для должностных лиц - от 15 000 до 25 000 рублей, для предпринимателей - от 30 000 до 40 000 рублей. Юридических лиц предлагается штрафовать на 200 000-400 000 рублей. Кроме того, деятельность объекта-нарушителя может быть приостановлена на срок до трёх месяцев.

Ранее подобные меры применялись только в случае повторного нарушения, теперь же решено реагировать сразу, сообщает пресс-служба регионального МЧС.