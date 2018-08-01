Безработный мошенник обманул продавцов детской коляски

01.08.2018 08:00 492

Безработный калужанин обманул продавцов детской коляски, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Мужчина нашел на сайте объявление о продаже, связался с авторами и заявил, что купит коляску. Для перевода денег на счет, мошенник получил от потерпевших номер банковского счета и коды доступа к нему. Затем он перевел с их счета на свой деньги.

Потерпевшие, обнаружив списание денег, обратились в полицию. Полицейские установили подозреваемого. Его обвиняют по статье «Мошенничество».