Ветеринары и чиновники исследовали тело погибшей собаки

Мертвую собаку обнаружили в совхозе Боровском, сообщил портал obninsk.name. К телу животного вместе с ветеринарами прибыл глава сельского поселения.
Были подозрения на бешенство. но как отметил чиновник, они практически уверены, что животное умерло не от бешенства. Подозревают, что собаку отравили.
Тело собаки передано хозяевам. Владельцев животных призывают не отпускать их гулять самостоятельно пока причина смерти собаки не будет выяснена.
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