Приезжего на 7 лет посадили за продажу наркотиков в Калуге

31.07.2018 14:45 274

Гражданин Украины осужден на семь лет колонии за попытку незаконной продажи героина. сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

В марте текущего года главарь наркоторговцев купил 50 грамм героина и разместил в тайнике на улице Стеклянников сад в Калуге. О месте закладки по «телеграмму» главарь сообщил осужденному, тот забрал наркотик для дальнейшей продажи.

Полицейские задержали украинца, когда тот вез героин на личной машине.