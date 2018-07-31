За одолженную «семерку» грозит пять лет

31.07.2018 10:55 123

Житель Жукова заявил об угоне ВАЗ-2107, сообщила пресс-служба полиции. Стоимость машины он оценил в 55 тысяч рублей.

Угнанную «семерку» быстро нашли. Эксперты сняли отпечатки пальцев и выяснили - похититель машины судимый житель Тверской области.

Подозреваемого доставили в отдел для установления всех обстоятельств похищения. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.