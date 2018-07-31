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Два троллейбусных маршрута останавливались из-за перебоев с электричеством

31.07.2018 10:45 0 145
Два троллейбусных маршрута останавливались из-за перебоев с электричеством

Маршруты № 6 и 18 встали в 10:30 из-за отключения контактной сети в районе улицы Мотороной, сообщается в официальной группе управления Калужского троллейбуса. В 10:39 троллейбусы поехали, но встанут еще раз.

По сведениям полученных от работников МБУ «СМЭУ» отключение контактной сети планируется ещё один раз продолжительностью 20 - 30 минут.

Точное время когда отключат сеть еще на полчаса не сообщается


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