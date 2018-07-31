Житель Обнинска за 50 тысяч забил молотком двух женщин

31.07.2018 09:26 688

Жителя Обнинска обвиняют в убийстве двух женщин - сожительницы и ее дочери, сообщила пресс-служба регионального следственного комитета.

В феврале 2018 он обвинил дочь сожительницы в краже 50 тысяч. Мать вступилась за дочь. В результате мужчина достал молоток, забил им насмерть обеих женщин и спрятал тела на балконе.

Тела нашли только в апреле. Дело направлено в суд.