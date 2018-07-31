Молодой мужчина утонул в Луже

Тело 27-летнего мужчины достали водолазы поисково-спасательного подразделения МЧС из реки Лужи, сообщила пресс-служба главного регионального управления ведомства.
Погибший - житель Владимирской области.
Тело передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.
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