«Рено» вылетело с трассы в бору

30.07.2018 21:09 345

В результате аварии пострадал один человек.

Автомобиль «Рено» вылетел в кювет на въезде на дамбу со стороны бора, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

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